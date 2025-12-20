Tolerance.ca
Pourquoi les adultes demandent des jouets au Père Noël

par Mathieu Alemany Oliver, Professeur en comportements et cultures de consommation - marketing, TBS Education
À quelques jours du passage du Père Noël dans les foyers, la part des jouets vendus et destinés aux adultes ne cesse de progresser en France. Comment expliquer ce phénomène ?La Conversation


