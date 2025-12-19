Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Du Yémen au Soudan du Sud, l’ONU face à la banalisation des attaques contre son personnel

Le drapeau bleu devait être un rempart. Il est devenu une cible. En quelques jours à peine, la liste des membres du personnel de l’ONU tués ou en détention s’est encore allongée. Signe que l’organisation, présente dans les conflits les plus violents, est de plus en plus privée de la protection minimale que lui confère le droit international.


