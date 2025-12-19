Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : la mission de paix de l'ONU prolongée, le retrait rattrapé par la guerre

Alors que le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo fait rage, le Conseil de sécurité a choisi la voie de la continuité. Vendredi, ses 15 membres ont prorogé à l’unanimité le mandat de la mission de maintien de la paix de l’ONU dans le pays pour une durée d’un an. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
