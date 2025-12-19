Soudan : El Obeid en passe de devenir le prochain El Fasher

Au Soudan, la peur gagne du terrain à mesure que les combats s’étendent. Depuis fin octobre, plus de 50 000 personnes ont fui leurs foyers dans la région centrale du Kordofan, prises des violences meurtrières des Forces de soutien rapide (FSR), selon l’agence onusienne pour les migrations.



