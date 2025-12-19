Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : El Obeid en passe de devenir le prochain El Fasher

Au Soudan, la peur gagne du terrain à mesure que les combats s’étendent. Depuis fin octobre, plus de 50 000 personnes ont fui leurs foyers dans la région centrale du Kordofan, prises des violences meurtrières des Forces de soutien rapide (FSR), selon l’agence onusienne pour les migrations. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
