Conflit en RDC : le Burundi voisin submergé par l’afflux de réfugiés congolais

La frontière burundaise ploie sous le choc. Depuis début décembre, plus de 84 000 personnes ont fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) pour trouver refuge au Burundi voisin. Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés, plus de 200 000 Congolais résident désormais dans le pays, qui peine à les accueillir dans des conditions descentes.



