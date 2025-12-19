Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël et territoire palestinien occupé. La tragédie des inondations « complètement évitables » à Gaza doit générer une action mondiale pour mettre un terme au génocide commis par Israël

par Amnesty International
La dévastation causée par les pluies torrentielles dans la bande de Gaza occupée, qui ont entraîné la récente inondation de milliers de tentes et d’abris de fortune et l’effondrement de bâtiments, a été aggravée par les restrictions qu’Israël continue d’imposer à l’acheminement des équipements nécessaires à la réparation des infrastructures vitales, a déclaré Amnesty International […] The post Israël et territoire palestinien occupé. La tragédie des inondations « complètement évitables » à Gaza doit générer une action mondiale pour mettre un terme au génocide commis par Israël appeared first…


© Amnestie Internationale -
