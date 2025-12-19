Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Israël et territoire palestinien occupé. Les États ne doivent pas aider le Holger G à livrer des explosifs à Israël

par Amnesty International
Les États doivent empêcher le navire Holger G, battant pavillon portugais, qui transporte des composants de munitions à destination d’Israël, d’accoster dans leurs ports, compte tenu du risque manifeste que cette cargaison contribue au génocide actuellement perpétré dans la bande de Gaza occupée, ainsi qu’à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité contre […] The post Israël et territoire palestinien occupé. Les États ne doivent pas aider le Holger G à livrer des explosifs à Israël appeared first on Amnesty International. ]]>


