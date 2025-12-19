Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : la famine « repoussée », la survie toujours en jeu

Déclaré en août dernier, au temps fort du blocus humanitaire imposé par Israël à Gaza, l’état de famine n’est officiellement plus de mise dans le territoire palestinien. À la faveur du cessez-le-feu actuel et d’une levée partielle des entraves au livraisons d’aide, ce fléau mortel a été « repoussé », s’est félicité vendredi le chef de l’ONU.


© Nations Unies -
