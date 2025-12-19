Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En Libye, l’horizon électoral s’éloigne

Quatre ans après l’échec retentissant des élections prévues le 24 décembre 2021, la Libye reste prisonnière d’un système politique fragmenté, incapable de transformer les promesses de transition en réalité institutionnelle. 


© Nations Unies -
