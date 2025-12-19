Le loup mal-aimé, les ressorts de la pub d’Intermarché au succès planétaire
par Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Marie-Nathalie Jauffret, Chercheure - Prof. Communication & Marketing
C’est le succès du box-office. Le film d’Intermarché, « le Mal-Aimé », aura été vu un milliard de fois en quelques jours. Comment expliquer ce succès inattendu pour une campagne 100 % Made in France ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 19 décembre 2025