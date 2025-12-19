Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le loup mal-aimé, les ressorts de la pub d’Intermarché au succès planétaire

par Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Marie-Nathalie Jauffret, Chercheure - Prof. Communication & Marketing
C’est le succès du box-office. Le film d’Intermarché, « le Mal-Aimé », aura été vu un milliard de fois en quelques jours. Comment expliquer ce succès inattendu pour une campagne 100 % Made in France ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
