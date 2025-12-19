Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« La chose la plus importante est la santé des gens. Je me bats pour sauver des vies »

par Amnesty International
« Quand je suis arrivé à Vindoulou, j’ai rapidement pris conscience du danger qu’on courait. L’air était irrespirable ! De la poussière noire et des fumées se répandaient et envahissaient nos maisons. Parfois, quand on sortait, on ne pouvait même pas voir son voisin le plus proche. Les travailleurs de l’usine déversaient des huiles et […] The post « La chose la plus importante est la santé des gens. Je me bats pour sauver des vies » appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
