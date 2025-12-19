Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guadeloupe : la créativité au service du zéro déchet

par Corinne Molton
Grâce à des initiatives citoyennes, d’un engagement artistique et de politiques publiques, la Guadeloupe se réinvente et transforme les déchets en ressources, mais améliorer les filières de récupération de déchets demeure impératif.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’IA à l’épreuve de l’inclusion : quelle place pour la communauté LGBTQ+ ?
~ Que signifie le journalisme de paix pour les journalistes en Afrique de l’Est ?
~ Reconstruire Gaza : un défi pour le climat
~ Réinventer la beauté et l'humour : Marc Dennis explique comment transformer des chefs-d'œuvre en conversations vivantes
~ Tanzanie. Les forces de sécurité ont recouru à une force meurtrière illégale lors de la répression des manifestations post-électorales et ont « emporté » les dépouilles
~ En Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’ordre constitutionnel vacille
~ Le cadeau sous le sapin : ce qu’il dit de notre lien avec nos chiens
~ Entre perspectives d’avenir et fragilité, l’entre-deux syrien
~ Quand les migrants sont une source de croissance économique : l’exemple des Vénézuéliens
~ La transition verte, un contrat social à réinventer
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter