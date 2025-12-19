Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’IA à l’épreuve de l’inclusion : quelle place pour la communauté LGBTQ+ ?

par Pierre-Emmanuel Farret
« De nombreux problèmes trouvent leur origine dans les données utilisées pour entraîner les modèles, souvent imprégnées de stéréotypes et d’idées reçues sur les personnes LGBTQ+. »


Lire l'article complet

© Global Voices -
