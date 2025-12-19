Tolerance.ca
Que signifie le journalisme de paix pour les journalistes en Afrique de l’Est ?

par Miora Rajaoharifetra
...Le journalisme de paix se concentre sur les causes structurelles des conflits, les interactions entre plusieurs parties et les opportunités de paix, en accordant une attention particulière au choix des mots et aux grands récits de cadrage.


© Global Voices -
