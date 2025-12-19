Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Reconstruire Gaza : un défi pour le climat

par Nelle Deseure
Le cessez-le-feu a peut-être fait taire les bombes, mais il n’a pas mis fin aux dégâts infligés à la terre, à l’eau ni à l’air que nous partageons tous.


Lire l'article complet

© Global Voices -
