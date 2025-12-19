Tanzanie. Les forces de sécurité ont recouru à une force meurtrière illégale lors de la répression des manifestations post-électorales et ont « emporté » les dépouilles

par Amnesty International

Les forces de sécurité tanzaniennes ont fait un usage injustifié et disproportionné de la force, y compris meurtrière, pour réprimer les manifestations post-électorales entre le 29 octobre et le 3 novembre 2025, témoignant d'un mépris choquant pour le droit à la vie et la liberté de réunion pacifique ; des centaines de personnes auraient été tuées ou blessées



