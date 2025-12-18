Tolerance.ca
En Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’ordre constitutionnel vacille

L’Afrique de l’Ouest et le Sahel avancent à découvert. Entre coups d’État successifs, violences extrémistes en expansion, États côtiers gagnés par l’instabilité sahélienne et une crise humanitaire que l’aide internationale peine à contenir, le tableau est sombre – et il s’assombrit encore davantage.


