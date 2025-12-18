Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le cadeau sous le sapin : ce qu’il dit de notre lien avec nos chiens

par Sandra Friedrich, Doctorante, Santé et société, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Les cadeaux de Noël aux chiens témoignent de l’intensité du lien humain-chien et de notre tendance à intégrer nos poilus dans nos pratiques sociales et affectives.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’ordre constitutionnel vacille
~ Entre perspectives d’avenir et fragilité, l’entre-deux syrien
~ Quand les migrants sont une source de croissance économique : l’exemple des Vénézuéliens
~ La transition verte, un contrat social à réinventer
~ En Polynésie, on croise savoirs locaux et science pour mieux gérer les lagons
~ Les calendriers de l’Avent pour les animaux de compagnie, un signe d’attachement de leur propriétaire
~ Trois jours de carnage : l’ONU dévoile l’horreur des crimes commis dans le camp de Zamzam, au Soudan
~ EN DIRECT - Réunions du Conseil de sécurité sur la Syrie et le Liban
~ L’ONU s'alarme de l'escalade du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge et appelle au cessez-le-feu
~ Votre « sapin » de Noël n’est peut-être pas un sapin, voici pourquoi
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter