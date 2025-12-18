Quand les migrants sont une source de croissance économique : l’exemple des Vénézuéliens

Les migrants vénézuéliens contribuent chaque année à hauteur de plus de 10 milliards de dollars à l'économie de l'Amérique latine et des Caraïbes, principalement par leurs dépenses en matière de logement, d'alimentation, d'éducation et de services médicaux, selon une nouvelle étude publiée par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



