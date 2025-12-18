Trois jours de carnage : l’ONU dévoile l’horreur des crimes commis dans le camp de Zamzam, au Soudan

En trois jours d’horreur, plus de 1.000 civils ont été tués, et des milliers d’autres ont été victimes de viols, tortures et enlèvements par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dans le camp de déplacés de Zamzam, au Soudan, en avril dernier. L'ampleur de ces violences est révélée dans un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) publié ce jeudi.



