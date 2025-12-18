Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunions du Conseil de sécurité sur la Syrie et le Liban

Le Conseil de sécurité fait le point, jeudi, sur la visite d’une de ses délégations au Liban et en Syrie, effectuée du 3 au 7 décembre, avant de se pencher sur la situation syrienne en présence de Rosemary DiCarlo, haute responsable pour la consolidation de la paix, et Joyce Msuya, responsable des affaires humanitaires. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
