L’ONU s'alarme de l'escalade du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge et appelle au cessez-le-feu

L’'intensification des hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge et l'utilisation de frappes aériennes et d'armes lourdes dans et autour des zones peuplées suscitent de vives inquiétudes concernant la protection de la population civile, a déclaré jeudi le chef des droits de l’homme de l’ONU, qui a appelé à une cessation immédiate des combats.



