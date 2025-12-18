Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Votre « sapin » de Noël n’est peut-être pas un sapin, voici pourquoi

par Guillaume Decocq, Professeur en sciences végétales et fongiques, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Thierry Gauquelin, Professeur émérite, Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU)
Le « sapin » de Noël n’est pas, bien souvent, un sapin. Et il n’est pas lié historiquement à la nativité. Deux botanistes nous expliquent ces paradoxes.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
