Le chêne-liège, un arbre victime de la surexploitation de ses forêts comme de leur abandon
par Thierry Gauquelin, Professeur émérite, Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université (AMU)
Anne Bousquet-Mélou, Professeure en écologie, Aix-Marseille Université (AMU)
Irene Teixidor-Toneu, Dr Ethnoécologie, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Mathieu Santonja, Maître de conférences en écologie des sols, Aix-Marseille Université (AMU)
C’est un arbre pourvoyeur de multiples ressources depuis des millénaires et à la résilience remarquable lorsqu’il est confronté aux flammes.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 18 décembre 2025