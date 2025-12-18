Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des Néandertaliennes et des enfants victimes de cannibalisme il y a 45 000 ans

par Quentin Cosnefroy, Post doctorant, Université de Bordeaux
Hélène Rougier, Professeure, California State University, Northridge
Isabelle Crevecoeur, Directrice de recherche au CNRS, Paléoanthropologue, Université de Bordeaux
S’agit-il d’un épisode unique ou d’une pratique répétée dans le temps ? Ce comportement est-il propre à la grotte de Goyet ou pourrait-il être reconnu sur d’autres sites ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
