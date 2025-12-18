États-Unis : Des agents fédéraux masqués sapent l'état de droit

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux agents de l'Autorité de l’immigration et des douanes (Immigration and Customs Enforcement, ICE), portant des masques, photographiés près de l’entrée du tribunal de l'immigration situé au 26 Federal Plaza à Manhattan, New York, le 31 octobre 2025. © 2025 Andrea Renault/STAR MAX/AP Photo (Washington, 18 décembre 2025) – Les membres de l’agence fédérale chargée de l'application des lois en matière d’immigration aux États-Unis sont couramment masqués et sans identification visible lors d’opérations, ce qui aggrave le caractère abusif et irresponsable…



