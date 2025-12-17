Yémen : Appel à libérer un journaliste victime de disparition forcée

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Le gouvernement yéménite et le Conseil de transition du Sud (CTS), soutenu par les Émirats arabes unis, devraient immédiatement fournir des informations sur le sort du journaliste Naseh Shaker et le libérer sans condition, ont déclaré conjointement 35 organisations, dont Human Rights Watch, dans une lettre adressée au président et au vice-président du Conseil de direction présidentielle du Yémen. 17 décembre 2025 Continued Detention of Yemeni Journalist Naseh Shaker for Over Two Years Naser Shaker, 35 ans, est un journaliste yéménite qui a subi une disparition…



Lire l'article complet