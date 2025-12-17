Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Yémen : Appel à libérer un journaliste victime de disparition forcée

par Human Rights Watch
(Beyrouth) – Le gouvernement yéménite et le Conseil de transition du Sud (CTS), soutenu par les Émirats arabes unis, devraient immédiatement fournir des informations sur le sort du journaliste Naseh Shaker et le libérer sans condition, ont déclaré conjointement 35 organisations, dont Human Rights Watch, dans une lettre adressée au président et au vice-président du Conseil de direction présidentielle du Yémen. 17 décembre 2025 Continued Detention of Yemeni Journalist Naseh Shaker for Over Two Years Naser Shaker, 35 ans, est un journaliste yéménite qui a subi une disparition…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Hong Kong. Les prisons sont gangrénées par les violences et les traitements inhumains, révèlent des témoignages de détenu·e·s
~ Médecine traditionnelle : 100 pays mobilisés pour allier savoirs anciens et science moderne
~ Moins de faim, mais pas pour tous : l’Asie du Sud au cœur du déséquilibre alimentaire en Asie-Pacifique
~ Un accord de l'ONU simplifie le commerce et transport mondial
~ Au Yémen, Guterres redoute un nouvel embrasement régional
~ La France qui se dépeuple, la France qui croît : état des lieux démographique
~ Timides, audacieux, anxieux… les poissons, aussi, ont une personnalité
~ Musées, expositions et sinologie : les nouveaux instruments du soft power chinois
~ Enseigner la langue des signes, c’est important pour tous les élèves, sourds et entendants
~ Avion : qui est prêt à payer plus pour polluer moins ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter