Observatoire des droits humains

Hong Kong. La déclaration de culpabilité de Jimmy Lai sonne le glas de la liberté de la presse

par Amnesty International
Réagissant à la déclaration de culpabilité de Jimmy Lai, fondateur d’un journal, prononcée le 15 décembre 2025 pour des accusations liées à la sécurité nationale, Sarah Brooks, directrice du programme Chine d’Amnesty International, a déclaré : « Si la décision rendue aujourd’hui était prévisible, elle n’en est pas moins consternante : la déclaration de culpabilité de Jimmy Lai semble […] The post Hong Kong. La déclaration de culpabilité de Jimmy Lai sonne le glas de la liberté de la presse appeared first on Amnesty International. ]]>


