Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Russie. Des défenseur·e·s des droits humains de premier plan sont pris pour cibles en vertu de la législation sur les « organisations indésirables »

par Amnesty International
En réaction à l’arrestation à Ekaterinbourg de trois éminents défenseur·e·s des droits humains accusés d’avoir « organisé les activités d’une organisation indésirable », Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale d’Amnesty International, a déclaré : « Il est clair que les autorités russes cherchent à ériger en infraction le travail de défense des droits humains. […] The post Russie. Des défenseur·e·s des droits humains de premier plan sont pris pour cibles en vertu de la législation sur les « organisations indésirables » appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Hong Kong. Les prisons sont gangrénées par les violences et les traitements inhumains, révèlent des témoignages de détenu·e·s
~ Médecine traditionnelle : 100 pays mobilisés pour allier savoirs anciens et science moderne
~ Moins de faim, mais pas pour tous : l’Asie du Sud au cœur du déséquilibre alimentaire en Asie-Pacifique
~ Un accord de l'ONU simplifie le commerce et transport mondial
~ Au Yémen, Guterres redoute un nouvel embrasement régional
~ La France qui se dépeuple, la France qui croît : état des lieux démographique
~ Timides, audacieux, anxieux… les poissons, aussi, ont une personnalité
~ Musées, expositions et sinologie : les nouveaux instruments du soft power chinois
~ Enseigner la langue des signes, c’est important pour tous les élèves, sourds et entendants
~ Avion : qui est prêt à payer plus pour polluer moins ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter