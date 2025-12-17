Russie. Des défenseur·e·s des droits humains de premier plan sont pris pour cibles en vertu de la législation sur les « organisations indésirables »

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation à Ekaterinbourg de trois éminents défenseur·e·s des droits humains accusés d'avoir « organisé les activités d'une organisation indésirable », Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, a déclaré : « Il est clair que les autorités russes cherchent à ériger en infraction le travail de défense des droits humains. […]



