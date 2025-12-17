Afghanistan. Les renvois forcés vers le régime taliban doivent cesser, alors que les derniers chiffres révèlent plusieurs millions d’expulsions illégales en 2025

par Amnesty International

Tous les renvois forcés de réfugié·e·s et demandeur·euses d'asile vers l'Afghanistan doivent cesser sur-le-champ, a déclaré Amnesty International, alors que les derniers chiffres de l'ONU révèlent que l'Iran et le Pakistan, à eux seuls, ont expulsé illégalement plus de 2,6 millions de personnes vers le pays cette année. Environ 60 % d'entre elles étaient des femmes et […]



