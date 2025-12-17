Union européenne. L’accord de déréglementation sur la question du climat et des droits humains « trahit les personnes et la planète »

par Amnesty International

Réagissant au vote du Parlement européen sur le paquet législatif en matière de durabilité (Omnibus I), qui détricote des protections durement acquises en matière de climat et de droits humains, Eve Geddie, directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des institutions européennes, a déclaré : « Pressés de conclure l’accord à Strasbourg à quelques jours de la trêve […] The post Union européenne. L’accord de déréglementation sur la question du climat et des droits humains « trahit les personnes et la planète » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet