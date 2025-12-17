Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Hong Kong. Les prisons sont gangrénées par les violences et les traitements inhumains, révèlent des témoignages de détenu·e·s

par Amnesty International
D’anciens détenu·e·s des prisons de Hong Kong ont témoigné de conditions inhumaines et dégradantes dans une nouvelle recherche publiée le 17 décembre 2025 par Amnesty International, qui appelle les autorités à enquêter d’urgence sur la situation dans les établissements pénitentiaires de la ville. Neuf ex-détenu·e·s, incarcérés entre 2016 et 2023, ont rapporté avoir subi des violences […] The post Hong Kong. Les prisons sont gangrénées par les violences et les traitements inhumains, révèlent des témoignages de détenu·e·s appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
