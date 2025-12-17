Tolerance.ca
Médecine traditionnelle : 100 pays mobilisés pour allier savoirs anciens et science moderne

Plus de 100 pays se réunissent à l’occasion du deuxième Sommet mondial sur la médecine traditionnelle, coorganisé par l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) et l’Inde. L’objectif : allier savoirs millénaires et innovations scientifiques pour offrir des soins plus sûrs, personnalisés et accessibles, tout en renforçant la réglementation et l’intégration des pratiques traditionnelles dans la santé moderne.


