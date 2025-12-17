Moins de faim, mais pas pour tous : l’Asie du Sud au cœur du déséquilibre alimentaire en Asie-Pacifique

Un nouveau rapport de l’ONU salue les progrès enregistrés en Asie-Pacifique dans la lutte contre la faim, tout en pointant une réalité beaucoup plus nuancée : les avancées restent profondément inégales. L’Asie du Sud concentre à elle seule près de 80 % des personnes touchées par l’insécurité alimentaire de la région, faisant de cette zone l’épicentre mondial de la faim persistante.



Lire l'article complet