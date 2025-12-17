Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Un accord de l'ONU simplifie le commerce et transport mondial

Le transport de marchandises à travers le monde pourrait bientôt devenir moins cher, plus rapide et beaucoup plus flexible grâce à l'adoption d'un nouvel accord soutenu par les Nations Unies qui modernise les formalités administratives du transport maritime international.


© Nations Unies -
