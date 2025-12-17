Au Yémen, Guterres redoute un nouvel embrasement régional

De retour d’une visite en Arabie saoudite et à Oman, António Guterres a tiré la sonnette d’alarme, mercredi, face à un regain des tensions au Yémen. Devant la presse, à New York, le Secrétaire général a évoqué de « nouveaux développements préoccupants dans les gouvernorats de l’Est », qui viennent, selon lui, aggraver une situation déjà explosive.



