Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Enseigner la langue des signes, c’est important pour tous les élèves, sourds et entendants

par Diane Bedoin, Professeure des Universités en Sciences du langage, Laboratoire DYLIS, Université de Rouen Normandie
Marie Perini, Maîtresse de conférences en sciences du langage, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Si la langue des signes française (LSF) est officiellement reconnue par l’État depuis 2005, sa place dans les écoles reste fragile. Son enseignement est pourtant un enjeu fort d’inclusion.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
