Enseigner la langue des signes, c’est important pour tous les élèves, sourds et entendants
par Diane Bedoin, Professeure des Universités en Sciences du langage, Laboratoire DYLIS, Université de Rouen Normandie
Marie Perini, Maîtresse de conférences en sciences du langage, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Si la langue des signes française (LSF) est officiellement reconnue par l’État depuis 2005, sa place dans les écoles reste fragile. Son enseignement est pourtant un enjeu fort d’inclusion.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 17 décembre 2025