Avion : qui est prêt à payer plus pour polluer moins ?

par Sara Laurent, Assistant Professor en marketing, Montpellier Business School
Anne-Sophie Fernandez, Professeur des Universités, Université de Montpellier
Audrey Rouyre, Enseignante-chercheuse en Management Stratégique, Montpellier Business School, Montpellier Business School
Paul Chiambaretto, Professeur et directeur de la Chaire Pégase, Montpellier Business School
Pour verdir le secteur aérien, les compagnies risquent de faire monter les prix des billets, mais tout le monde ne sera pas prêt à consentir à cet effort financier.La Conversation


