Mieux vieillir grâce à son assiette : une nouvelle étude le confirme
par Adrián Carballo Casla, Postdoctoral Researcher in Geriatric Epidemiology, Karolinska Institutet
Amaia Calderón-Larrañaga, Associate Professor at the Aging Research Center, Karolinska Institutet
David Abbad Gomez, PhD Candidate, Department of Epidemiology and Evaluation, Hospital del Mar Research Institute, Barcelona
Une étude sur 15 ans montre que les adultes âgés avec une alimentation saine vieillissent mieux et développent moins vite de maladies que les autres.
- mercredi 17 décembre 2025