Grippe saisonnière : l’Europe sous tension

Plus précoce, plus virale, la grippe saisonnière frappe l’Europe de plein fouet. L’hiver commence à peine, l’alerte est lancée, avec cette nouvelle souche qui représente jusqu’à 90 % des cas confirmés de grippe dans la région, a alerté mercredi l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), recommandant au public de prendre des mesures de protection simples pour se protéger.



