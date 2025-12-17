UE : La législation phare sur la responsabilité des entreprises fortement affaiblie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des militants européens manifestent à Bruxelles le 23 septembre 2025 pour protester contre les efforts des États de l’UE visant à affaiblir la législation européenne sur la responsabilité des entreprises, la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité. © 2025 Friends of the Earth Europe/Flickr (Bruxelles) – L’approbation par le Parlement européen, le 16 décembre 2025, des amendements finaux affaiblissant considérablement la législation phare de l’Union européenne en matière de responsabilité des entreprises compromet gravement la…



