Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il dire la vérité aux enfants au sujet du Père Noël? Un philosophe se penche sur la question

par Tom Whyman, Lecturer in Philosophy, University of Liverpool
Les enfants tirent profit à la fois de la fiction du père Noël et de la prise de conscience éventuelle qu’il n’existe pas.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Accords de paix sur la RD Congo : où sont passées les femmes congolaises ?
~ Soudan : atteindre les personnes en détresse face à l’enlisement de la crise
~ États-Unis : Les frappes contre des bateaux ont constitué des exécutions extrajudiciaires
~ Un nouveau variant de la grippe se propage rapidement, mais la vaccination reste la meilleure arme
~ Ukraine : la souffrance des civils s’aggrave malgré les négociations de paix
~ RDC : la poursuite des combats plonge des millions d’enfants dans l'urgence alimentaire
~ « Le plus grand défi de l’Afrique est un changement de mentalité »
~ Maladies chroniques et santé mentale : l’ONU se dote enfin d’objectifs chiffrés
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'état de l'occupation israélienne
~ Accélération de la colonisation israélienne : colline après colline, la paix s’éloigne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter