États-Unis : Les frappes contre des bateaux ont constitué des exécutions extrajudiciaires

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président Donald Trump s’exprimait d'une réunion de son cabinet le 2 décembre 2025 à la Maison Blanche, à Washington. Le Secrétaire d'État Marco Rubio (à gauche sur la photo), et le Secrétaire à la Défense Pete Hegseth (à droite) étaient assis près de lui. © 2025 AP Photo/Julia Demaree Nikhinson (Washington) – Human Rights Watch a publié aujourd'hui un document « Questions-Réponses » détaillé, analysant les frappes menées par l'administration Trump contre des bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique. À ce jour, 26 frappes signalées ont tué illégalement…



Lire l'article complet