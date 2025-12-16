Tolerance.ca
Un nouveau variant de la grippe se propage rapidement, mais la vaccination reste la meilleure arme

Alors que la saison grippale a débuté tôt dans l’hémisphère nord, un nouveau variant du virus gagne rapidement du terrain, mais la vaccination reste la « défense la plus efficace », a alerté mardi l’agence sanitaire mondiale des Nations Unies.


