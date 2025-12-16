Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : la poursuite des combats plonge des millions d’enfants dans l'urgence alimentaire

La dégradation rapide de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo (RDC) place plus de quatre millions d’enfants de moins de cinq ans sous la menace de la malnutrition aiguë. En cause : la persistance des conflits armés, des déplacements massifs de population et des conditions sanitaires durablement dégradées.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
