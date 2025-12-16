RDC : la poursuite des combats plonge des millions d’enfants dans l'urgence alimentaire

La dégradation rapide de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo (RDC) place plus de quatre millions d’enfants de moins de cinq ans sous la menace de la malnutrition aiguë. En cause : la persistance des conflits armés, des déplacements massifs de population et des conditions sanitaires durablement dégradées.



Lire l'article complet