Observatoire des droits humains

« Le plus grand défi de l’Afrique est un changement de mentalité »

L’Afrique n’a pas une multitude de problèmes, elle n’en a qu’un seul : un changement de mentalité, affirme la Conseillère spéciale des Nations Unies pour l'Afrique, Cristina Duarte, lors d'un entretien avec ONU Info.


© Nations Unies -
