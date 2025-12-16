Tolerance.ca
EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'état de l'occupation israélienne

Ramiz Alakbarov, haut responsable de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, présente au Conseil de sécurité le dernier rapport trimestriel du Secrétaire général sur l'état de la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé, notamment à Jérusalem-Est. Le direct est assuré par la Section de la Couverture des réunions de l'ONU.


