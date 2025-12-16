Tolerance.ca
Journalistes tués à Gaza : le bilan tragique des opérations militaires israéliennes depuis octobre 2023

Entre octobre 2023 et la mi-décembre 2025, 289 journalistes ont perdu la vie lors des opérations militaires israéliennes à Gaza, a indiqué mardi le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH), relevant que parallèlement, la répression s’intensifie, avec l’arrestation de plus de 200 journalistes palestiniens, nombre d’entre eux toujours détenus dans des conditions arbitraires, sous le régime de la détention administrative.


