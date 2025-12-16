80 ans de la Sécurité sociale : revenir à l’esprit fondateur pour couvrir davantage de risques
par Philippe Batifoulier, Professeur d'économie / CEPN (UMR 7234 CNRS), Université Sorbonne Paris Nord
Nicolas Da Silva, Maître de conférences en économie de la santé, Université Sorbonne Paris Nord
La Sécurité sociale couvre différents secteurs (maladie, accident du travail, retraite, famille, perte d’autonomie) et pourrait servir de modèle, par exemple à une Sécurité sociale climatique, ou encore de l’alimentation.
- mardi 16 décembre 2025