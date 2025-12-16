Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

80 ans de la Sécurité sociale : revenir à l’esprit fondateur pour couvrir davantage de risques

par Philippe Batifoulier, Professeur d'économie / CEPN (UMR 7234 CNRS), Université Sorbonne Paris Nord
Nicolas Da Silva, Maître de conférences en économie de la santé, Université Sorbonne Paris Nord
La Sécurité sociale couvre différents secteurs (maladie, accident du travail, retraite, famille, perte d’autonomie) et pourrait servir de modèle, par exemple à une Sécurité sociale climatique, ou encore de l’alimentation.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
