Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Projet de loi de finances 2026 : La suppression des APL pour les étudiants étrangers, une mesure idéologique ?

par Marion Tissier-Raffin, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Bordeaux
Hachem Benissa, Chercheur postdoctoral, Université de Bordeaux
Parmi les mesures en débat dans le projet de loi de finances 2026 figure la suppression des APL pour les étudiants étrangers, en écho à la politique d’« attractivité sélective » affirmée depuis 2018.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
